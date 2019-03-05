親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

泰鼎去年EPS 5.45元

2019-03-05 16:07經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（5）日公告董事會通過民國107年度合併財務報告，去年每股稅後純益（EPS）約5.45元，並擬配息2.556元。

泰鼎公告去年累計全年淨利約8.33億元，較前一年度僅7,800萬元大幅改善，扣除去年前三季部分去年第4季每股稅後純益約1.55元；另預定將於6月5日召開股東常會全面改選董事。

泰鼎-KY配息

相關新聞

訂單上門 大億勇猛

2019-03-05 14:28

宣德 挑戰前波高點

2019-03-05 14:28

2月營收助陣 元晶強勢攻頂

2019-03-05 14:28

大立光人氣旺 光學族放閃

2019-03-05 14:28

信邦2月營收12.06億元 歷年同期新高

2019-03-05 14:18

群電去年每股賺2.72元 配息2元

2019-03-05 13:43

崇越電配息七年新高 盤中股價逆勢寫波段新高

2019-03-05 12:10

晶睿-31% 13日舉行法說

2019-03-04 23:34

嘉晶1元 新產能將到位

2019-03-04 23:34

1月每股損益／尚志-0.33元 和鑫0.04元

2019-03-04 23:34

微星、技嘉 本季出貨衝

2019-03-04 23:32

宏碁聯手外商 強攻電競

2019-03-04 23:32

元晶2月營收 攀九月高點

2019-03-04 23:31

5G商轉拉動 安馳前景樂觀

2019-03-04 14:35

特斯拉降價掀波 貿聯遭殃

2019-03-04 14:30

南亞科總經理李培瑛：記憶體明年重啟成長

2019-03-04 14:30

3鏡頭趨勢發威 外資調高大立光目標價至5608元

2019-03-04 13:11

不賣舊世代廠 群創：因為看到好機會

2019-03-04 12:37

影／群創利用折舊完的3.5代廠 搶進指紋辨識市場

2019-03-04 11:58

5G題材當紅 商機點火概念股

2019-03-04 11:48

史上頭一遭！ 尚凡董事長親邀PTT鄉民參加法說會

2019-03-04 11:21

越南新產能第1季可望量產 正文帶量走升

2019-03-04 11:11

群創、星友、速博思合攻印度市場 搶行動支付大餅

2019-03-04 10:29

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 15:05
看更多

熱門文章

微星、技嘉 本季出貨衝

2019-03-04 23:32

鈊象領軍 遊戲股玩開了

2019-03-04 23:40

外資終結連八買

2019-03-05 00:46

陸股債ETF 紅光滿面

2019-03-04 23:40

佳穎配息5元 殖利率9.6%

2019-03-04 23:34

野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價

2019-03-04 19:14

元翎3月7日上市 爆量挑戰新高價

2019-03-04 16:19

台灣之星 推399吃到飽

2019-03-04 23:35

大立光目標價 外資喊5字頭

2019-03-04 23:15

嘉晶1元 新產能將到位

2019-03-04 23:34

長榮海 高港貨櫃量將大增

2019-03-04 23:39

特斯拉開出降價第一槍後 概念股該怎麼選？

2019-03-05 09:57

新鉅科 2月營收下滑14%

2019-03-04 23:34

M31 公布去年財報 每股賺近一個股本

2019-03-04 21:10

杏國抗胰臟癌藥 跨大步

2019-03-05 00:01

新普拚成長 下半年力道強

2019-03-04 23:35

宏碁聯手外商 強攻電競

2019-03-04 23:32

崇越電5.1元 營運將向上

2019-03-04 23:34

新MacBook Air有影 譜瑞沾光

2019-03-04 23:39

日鋼胚減供 中鴻找救援

2019-03-04 23:36

統一超 健身複合店拓點

2019-03-04 23:37

晶睿-31% 13日舉行法說

2019-03-04 23:34

台郡、聯詠 四檔搶鏡

2019-03-04 23:46

同為蘋果供應商 和碩買立訊股票為哪樁？

2019-03-05 12:18

今日台股盤前重點掃描

2019-03-05 07:29

廣越 獲新客戶大單

2019-03-04 23:36

瑞儀、欣興 挑長天期

2019-03-04 23:46

崇越電配息七年新高 盤中股價逆勢寫波段新高

2019-03-05 12:10

佳穎擬配5元現金股利 殖利率達9.6%

2019-03-04 20:34

特斯拉3月新車發表 宣德股價率先表態

2019-03-05 10:46

京城砸20億 高雄買地

2019-03-04 23:38

逐筆交易講師培訓 開跑

2019-03-04 23:40

全民權證／美律 聚焦逾三個月

2019-03-04 23:46

三大法人默默吃貨 大立光玉晶光強勢領漲

2019-03-05 12:10

全宇昕撤回上櫃申請案 興櫃均價跌逾4%

2019-03-04 17:47

電商 搶38婦女節商機

2019-03-04 23:35

中裕研發再傳喜訊 早盤股價漲2.7%

2019-03-05 10:17

美、亞股跌多漲少 台股跌44點收10,305

2019-03-05 13:49

就市論勢／軸承、IC設計、雲端聚光

2019-03-04 23:38

大立光2月營收25.32億 月減24%

2019-03-05 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top