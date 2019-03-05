元晶提升太陽能模組比重2月營收有起色 股價今衝漲停

2019-03-05 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



太陽能產業去年經過一波修正，不少廠商也趁勢調整營運策略，其中，元晶（6443）去年營運陷近幾年谷底後，也決定增加太陽能模組的營運比重，該公司近日公布2月營收，在此策略奏效之後，2月營收衝上近九個月新高。

元晶近日公布去年財報，受太陽能價格低迷影響，去年全年虧損11.56億元，每股淨損2.54元，且因累計虧損達16.28億元，公司先前已決議減資16.28億元，打銷所有虧損，減資幅度達到34.1%。

此外，該公司也公布2月營收，單月營收攀高至3.95億元，創九個月新高，元晶指出，2月營收大幅增加，主要除了新型模組廠生產效能持續提升，市場面也受惠政府創造的太陽能有利環境，是2月營運得以不受工作天數減少影響，逆勢攀高的主要動能。

受到元晶2月營收不受工作天數大幅減少影響而大幅增加，今日該股股價盤中一度衝上漲停價，股價最高來到6.32元，若今年產業景氣回升，股價有機會逐步走出谷底。

對於今年太陽能產業後市，業者及市場法人表示，由於政府1月底修正後公布的今年度躉購電價，降幅符合業界期待；以及政府單位之前開標的大型地面電站，今年開始安裝，加上核能僅約占台灣總發電量的9%，整體大環境有利太陽能安裝的需求增加，而且目前太陽能總安裝量尚有近九成以上的裝機空間，有利推升太陽能需求。