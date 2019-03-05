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特斯拉3月新車發表 宣德股價率先表態

2019-03-05 10:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

電動車大廠特斯拉新款小型休旅車Model Y即將於3月發表，連接器宣德（5457）先前已供應Model 3 車內連接線材，法人圈推測有機會進一步取得Model Y訂單，今（5）日股價衝高，盤中一度來到67.5元，漲幅5.8%，挑戰前波高點。

特斯拉近期消息一樁接一樁，降價風波未平，創辦人暨執行長馬斯克隨即又在推特發布3月14日將舉行小型休旅車Model Y的新車發表會，較先前外界預期4月於上海車展亮相提早一個月時間，同時透露，Model Y車身將會比Model 3大上10%，並與Model 3使用相同的電池模組，售價會比Model 3高約10%。

由於Model Y與Model 3採用相同電池模組，法人圈預料台廠供應線材連接器線宣德及貿聯有機會取得Model Y新訂單。其中宣德先前便透過母公司立訊切入特斯拉供應鏈，主要供應Model 3車內連接線材，在先前Model 3單周產量提升後，宣德連接線材出貨也逐漸放量，因此，未來有機會再取得Model Y新訂單。

此外，宣德逐漸朝利基型產品發展，在車用連接器線陸續開發出新品，去年自行開發出第一款車用連接器，結合浮動與高速傳輸12Gbps技術，可提供高信賴性之板對板連接器，客戶端對此表達興趣，有機會繼打入特斯拉供應鏈後，再為宣德贏得其他車廠採用。

宣德連接器特斯拉

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