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因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

新鉅科2月營收1.79億元 年增333%

2019-03-04 15:04經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭廠新鉅科（3630）公布2月營收1.79億元，月減14%，年增333%，累計今年前兩個月營收3.87億元，年增258.9%，主要受惠屏下指紋辨識等新產品出貨帶動。

營收光學鏡頭指紋辨識

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