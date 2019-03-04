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經濟解析／摺疊機若大賣… 小尺寸平板首當其衝

2019-03-04 12:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

智慧手機產業成長停滯，摺疊式一時之間成為品牌廠救星，不過，摺疊式的賣點在於可自由變換手機、平版模式，儘管現在受限技術不成熟、價格太貴、量產能力有限等多重因素，導致摺疊機現在叫好不叫座，惟一旦摺疊機成功打開市場，第一個受傷的恐怕就是小尺寸平板。

以目前兩款亮相的摺疊機來看，三星Galaxy Fold採用內摺式，外螢幕4.6吋、內螢幕有7.3吋。至於華為的Mate X採外翻式設計，未展開的主螢幕為6.6吋螢幕，背面螢幕也有6.38吋，展開後則有8吋，兩大手機廠推出的摺疊機兼具手機的方便及堪與平板對打的螢幕尺寸。

以售價來看，Galaxy Fold要價6萬起，華為Mate X則是8萬左右，都屬於目前主流手機的最高價格，距離消費能大量買單的甜蜜點還有很大的距離。而摺疊手機技術上的不成熟，全球可摺疊面板產能有限等因素，在在限制摺疊機銷量，導致現階段是叫好不叫座。

從歷史經驗來看，自從三星開始推出大尺寸螢幕手機之後，Android陣營也紛紛跟進，就連蘋果也不免俗的在iPhone 6跟進，推出大尺寸手機，之後蘋果每年不管推出幾隻新機，專攻大尺寸的PLUS就成為固定款式。

但從手機螢幕變大成為趨勢後，平板就直接深受其害，大尺寸手機侵蝕平板市場，導致近年產業整體出貨量衰弱不振，若以尺寸區分，原本9吋到7吋主打迷你的平板更是直接受害，10吋以上的則因產品定位清楚，受害程度沒有小尺寸大。

從蘋果以往產品線來看，新品跨界瓜分其他產品線市場已不是新聞。當年大紅大紫的iPod因蘋果自家推出iPhone，導致專攻音樂播放功能的iPod銷量逐漸下滑。而蘋果自從把iPhone變大後，iPad mini 也受到衝擊。未來一旦蘋果真的推出摺疊iPhone，對於iPad mini 恐怕又是一次傷害。

摺疊手機螢幕蘋果

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