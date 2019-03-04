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法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

影／群創利用折舊完的3.5代廠 搶進指紋辨識市場

2019-03-04 11:58經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

星友科技、速博思、群創光電今(4) 日舉辦「前進新興印度 玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，在科技部產學司邱求慧司長與中小企業處產業育成中心謝戎峰組長見證下，攜手搶攻行動身分辨識與行動支付大餅。

群創育成中心

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