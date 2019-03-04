群創、星友、速博思合攻印度市場 搶行動支付大餅

2019-03-04 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



受惠「數位印度Digital India」，「UPI統一支付介面」與「Aadhaar身分認證碼」等新政促成印度行動支付市場爆發性成長，指紋辨識機成為最具潛力的行動身分辨識與行動支付之人機介面工具，群創(3481)今(4)日攜手星友科技、速博思，宣布搶攻印度行動身分辨識與行動支付大餅。

3家公司今日聯合舉辦「前進新興印度玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，速博思副董事長王銘江指出，群創與速博思的玻璃電容式指紋辨識已在第1季完成送樣測試，將進行印度及美中認證申請，預計今年第3季量產，將是高獲利、高成長的多人用指紋辨識的利基性產品。

星友耕耘印度公部門標案十餘年，已是印度光學指紋辨識機的重要供應商之一，董事長許文星指出，莫迪總統擘畫的數位印度是軟實力與硬體技術的整合，2017年星友供應印度銀行、電信業者百萬台以上光學式指紋辨識機。

他表示，2017年加強軟體團隊，開發雲端指紋比對系統Bioserver，提供差勤打卡與雲端資料庫存取的安全控管，讓雲端指紋認證遍地開花。許文星指出，傳統光學式指紋辨識機.受限體積及靈敏度的問題，對於文盲人口高、幅員遼闊的印度papamama零售通路來說，高靈敏度的行動指紋辨識機成為一大商機。

他表示，星友採用速博思與群創的玻璃電容製造技術，製造出輕薄、高靈敏、客製化尺寸的指紋辨識機，搶攻行動身分辨識、銀行、零售POS、餐飲行動支付等商務及個人市場，將成為印度行動支付新寵兒。許文星指出，中國積極推動指紋身分辨識，2020年完成全民指紋建檔，將逐步推動eKYC系統 (electronic-Know-Your-Customer)，加強資流、金流、人流管理。

未來中國在購買手機門號、銀行開戶、轉帳、購買車票、乘車管理等領域， 逐步導入eKYC，將從定點式實名制認證走入移動式電子身分認證eKYC，引爆上億台外接式指紋機商機。

群創活化舊廠新價值，加值化3.5代LTPS廠產能，技術開發中心韋忠光協理指出，TFT玻璃基板相較於晶圓(wafer)在製造指紋辨識器方面有四大優勢 ，群創3.5代LTPS廠一片620*750mm TFT玻璃基板面積是8吋晶圓(wafer)面積的14倍，具有較大的製造產能及價格有競爭力；群創3.5代LTPS廠TFT玻璃基板可以生產硬式與可撓式指紋辨識器的能力，靈活產線運用，提供未來的卡證等客製化指紋辨識器的市場。

許文星表示，玻璃電容式指紋辨識機是一個新興藍海，行動ekyc領域預計有上億台潛能，要從公務用市場擴及到印度餐飲零售業行動支付市場，價格是關鍵。許文星指出， 2020年出貨仍鎖定公務用以及零售POS指紋辨識市場，可達200萬台以上規模，希望5年內倍數成長。