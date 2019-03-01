偏光片醞釀漲價 概念股有撐

2019-03-01 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中國大陸面板廠新產能不斷開出，偏光片產能跟不上擴產速度，導致供給吃緊；法人進一步指出，偏光片目前供需比已降至1.1以下，具備漲價條件，有機會在第2季發生。屆時，可望帶動明基材（8215）、誠美材（4960）及力特（3051）等廠業績增溫，股價上漲添翼。

近年來，全球僅LG及誠美材曾進行產能擴充，自去年下半年起，供給端緊俏，偏光片廠可說是苦盡甘來；研調單位IHS Markit預期，偏光片供應吃緊的狀況將一路延續到2022年。法人指出，過往面板廠議價能力強，偏光片廠為求獲利降價，偏光片價格已跌無可跌，如今，若面板第2季價格止跌，偏光片有機會喊漲。

明基材去年全年營收127.64億元，年增14.66%，連四年衰退後，首度回復正成長。法人認為，明基材持續透過去瓶頸化，增加產能，預計全年產能可增加5%以上，加上非偏光片業務營收占比有望提升，高階偏光片產品比重增加，有機會推動其毛利率成長，若面板價格第2季止跌。

誠美材亦受惠偏光篇缺料，去年全年合併營收約128億元，年成長達29.6%。誠美材今年產能利用率維持高檔，並推出OLED圓偏光片搶市，前景看好；此外，誠美材子公司昆山廠的2.5米超幅寬產線，預計今年第4季開始試產。至於主攻中小尺寸偏光市場的力特，因公司規模較小，營運較有彈性，可快速調整接單。

明基材、誠美材業績報捷，股價不斷上衝。明基材今年1月25日爆出破萬成交大量，一舉收復所有均線；至2月中旬，股價一度衝上近三年高點23.3元。誠美材業績續熱，加上今年1月爆發經營權之爭，引起關注，股價上揚，曾漲至近一年高點13.45元。