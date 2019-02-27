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瑞儀去年EPS達10.83元 六年新高

2019-02-27 17:12經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

背光模組大廠瑞儀（6176）今天公告去年財報，合併營收539.52億元，年減0.8%。平均每股稅後純益（EPS）為10.83元，來到近六年新高，賺逾一個股本。

瑞儀2018年毛利率15.46%，年增1個百分點；稅後純益50.37億元，年增64.9%，改寫近六年新高。

瑞儀財報
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