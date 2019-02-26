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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

玉晶光元月稅後純益1,920萬元 EPS 0.19元

2019-02-26 16:18經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭玉晶光（3406）元月自結稅後純益1,920萬元，年減76%，每股純益0.19元。

玉晶光同時公布去年第4季稅後純益2.88億元，年減50%，每股純益2.89元，累計全年每股純益9.36元

玉晶光光學鏡頭
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