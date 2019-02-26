親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

安集去年獲利年增逾二倍 早盤股價大漲逾8%

2019-02-26 12:18經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

全球太陽能廠去年營運多走入低潮，不過，台灣太陽能廠模組廠安集（6477）公布去年業績，其中，全年稅後純2.26億元，全年每股稅後純益（EPS）2.42元，均創下歷史新高，且在多數太陽能廠去年營運多不佳之下，安集去年獲利表現相當亮眼，受此消息激勵，今（26）日盤中該股股價一度大漲逾8%。

安集公告去年第4季與全年財報，其中，第4季單季稅後純益為6,449萬元，季減13.5%，年增2.37倍，單季每股稅後純益為0.69元，為歷史次高表現。

另外，以全年來看，安集去年全年營收17.95億元，年增41%，毛利率22.3％，年增4.5個百分點，營益率17.3％，年增5.4個百分點；安集去年全年稅後純益達2.26億元，較前一年大幅成長2.02倍，每股稅後純益也高達2.42元，全年獲利水準及全年每股獲利表現均創下該公司的歷史新高。

對於去年的獲利表現出現大幅成長，該公司表示，主要由於電廠獲利穩定，不受去年國際太陽能政策的干擾，另外，該公司在太陽能模組的銷售也相當暢旺，二大因素推升安集去年業績表現大幅成長。

在太陽能模組方面，該公司表示，2017年該公司去年模組銷售上，外銷比重仍較高，但去年以來，轉為以內銷客戶為主，不僅產品平均單價相對去年外銷好，同時，該公司近幾年來，積極開拓客源之後，去年也逐漸開花結果，客戶數增加、客戶平均下單量也增加，是帶動去年模組營運增溫的重要原因。

太陽能外銷
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

朋億去年EPS 16.5元 發現金股利15元

2019-02-26 09:31

DRAM跌勢加重 台廠有壓

2019-02-25 23:47

仁寶NB出貨衝 本季不淡

2019-02-25 23:41

安集2.42元 創新高

2019-02-25 23:41

樺漢 今年營收拚增20%

2019-02-25 23:41

新巨 去年EPS估逾3元

2019-02-25 23:41

聯德 拚連三年獲利登頂

2019-02-25 23:41

閎暉減資 每股退6.65元

2019-02-25 23:41

受惠三星新機 法人估雙鴻今年賺逾一個股本

2019-02-25 16:19

新巨專攻利基產品 今年續拚成長

2019-02-25 14:33

大搶三星S10商機 燦坤開放預購、舊換新

2019-02-25 12:36

手機銷售降溫 PChome 24h銷量卻逆勢增逾60%

2019-02-25 12:02

聯發科MWC秀5G技術應用 外資調高評等、目標價350元

2019-02-25 11:39

前進MWC 台灣大攜工研院秀三大5G應用

2019-02-25 11:39

AMD、英特爾加持 嘉澤營運倒吃甘蔗

2019-02-25 09:41

北極星創辦人遭解任 臨床研發趕不上燒錢速度

2019-02-25 09:17
看更多

熱門文章

陸股飆5% 元大滬深300正2爆出40萬天量

2019-02-25 16:18

外資錢進台股大買123.84億 前10檔青睞股看這裡

2019-02-25 17:40

旺宏、華邦電 強勢表態

2019-02-25 14:28

聯發科、亞德客 外資喊買

2019-02-25 23:41

熱錢愛台灣 今年買超1,200億

2019-02-26 00:38

航運族利多 晴空萬里

2019-02-25 14:28

葡萄王董事會決議 擬配發現金股利6.5元

2019-02-25 18:26

受惠三星新機 法人估雙鴻今年賺逾一個股本

2019-02-25 16:19

DRAM跌勢加重 台廠有壓

2019-02-25 23:47

台股再攀今年高點 三大法人買超160.37億

2019-02-25 15:09

食品股 資金新寵兒

2019-02-25 14:27

閎暉減資 每股退6.65元

2019-02-25 23:41

國巨稼動率掉至三成？國巨：農曆年節假期工作天減少

2019-02-26 11:09

MOSFET續穩 雙悍將領漲

2019-02-25 14:27

高周轉率股 當沖客青睞

2019-02-25 23:47

雙鴻出貨旺 要賺一股本

2019-02-25 23:45

金管會祭出四大措施 吸引獨角獸來台掛牌

2019-02-26 03:12

台股續走高 收漲68.01點

2019-02-25 13:57

今日台股盤前重點掃描

2019-02-26 07:41

朋億去年EPS 16.5元 發現金股利15元

2019-02-26 09:31

仁寶NB出貨衝 本季不淡

2019-02-25 23:41

群聯轉型 攻智慧物聯網

2019-02-25 23:45

Model 3全球電動車賣第一 這幾檔特斯拉股又火了

2019-02-26 11:02

需求熱 雙鴻估今年賺逾1個股本

2019-02-25 14:33

華為摺疊機亮相 尚立笑開

2019-02-25 14:28

樺漢 今年營收拚增20%

2019-02-25 23:41

新巨專攻利基產品 今年續拚成長

2019-02-25 14:33

聯德 拚連三年獲利登頂

2019-02-25 23:41

不怕長假來臨 短多買盤點火

2019-02-26 00:38

總太推新案 強攻329檔

2019-02-25 23:41

就市論勢／晶圓、風電有魅力

2019-02-25 23:43

併購兩樣情／錢櫃創新高 好樂迪重摔

2019-02-25 14:28

期貨商論壇／宏達電期 看俏

2019-02-26 04:09

外資上週買超233億 投信看好本週2大利多

2019-02-25 20:06

興富發 衝刺成屋銷售

2019-02-25 23:41

道瓊重登26,000點 美股期居高思危

2019-02-25 14:28

中鴻 熱冷軋鋼捲盤價調漲

2019-02-25 23:41

是方 去年每股賺7.41元

2019-02-25 23:45

錢櫃併好樂迪 股價勁揚

2019-02-25 23:45

新巨 去年EPS估逾3元

2019-02-25 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top