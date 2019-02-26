安集去年獲利年增逾二倍 早盤股價大漲逾8%

2019-02-26 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球太陽能廠去年營運多走入低潮，不過，台灣太陽能廠模組廠安集（6477）公布去年業績，其中，全年稅後純2.26億元，全年每股稅後純益（EPS）2.42元，均創下歷史新高，且在多數太陽能廠去年營運多不佳之下，安集去年獲利表現相當亮眼，受此消息激勵，今（26）日盤中該股股價一度大漲逾8%。

安集公告去年第4季與全年財報，其中，第4季單季稅後純益為6,449萬元，季減13.5%，年增2.37倍，單季每股稅後純益為0.69元，為歷史次高表現。

另外，以全年來看，安集去年全年營收17.95億元，年增41%，毛利率22.3％，年增4.5個百分點，營益率17.3％，年增5.4個百分點；安集去年全年稅後純益達2.26億元，較前一年大幅成長2.02倍，每股稅後純益也高達2.42元，全年獲利水準及全年每股獲利表現均創下該公司的歷史新高。

對於去年的獲利表現出現大幅成長，該公司表示，主要由於電廠獲利穩定，不受去年國際太陽能政策的干擾，另外，該公司在太陽能模組的銷售也相當暢旺，二大因素推升安集去年業績表現大幅成長。

在太陽能模組方面，該公司表示，2017年該公司去年模組銷售上，外銷比重仍較高，但去年以來，轉為以內銷客戶為主，不僅產品平均單價相對去年外銷好，同時，該公司近幾年來，積極開拓客源之後，去年也逐漸開花結果，客戶數增加、客戶平均下單量也增加，是帶動去年模組營運增溫的重要原因。