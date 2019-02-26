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瑞昱三大產品營運動能強勁 股價改寫10年新高

2019-02-26 11:23經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

網通晶片廠瑞昱（2379）通訊、PC及TV三大領域持續成長，單月營收頻創歷史新高，2019年獲利挑戰一個股本，近期受外資法人青睞、買盤湧入，今（26）日股價一舉越過180元反壓，來到183.5元高點，改寫10年來股價新高。

瑞昱今年營運動能強勁，開春元月營收便改寫歷史新高紀錄，主要因中國電信運營商網通晶片訂單持續出貨，帶動PON控制晶片及Wi-Fi晶片出貨成長，Switch晶片出貨也水漲船高。

此外，因蘋果Airpod耳機在全球熱銷，掀起一波無線藍芽耳機熱潮，像是中國小米、魅族等強力推出自家無線藍芽耳機，瑞昱將原本藍芽單晶片整合MCU及編解碼器合而為一，在去年下半年開始出貨，由於該單晶片低功耗、高效能，性價比高於同業，獲得中國手機品牌、耳機品牌、白牌等業者採用，出貨量持續放大。

網通規格逐漸由802.11n升級至802.11ac，瑞昱在去年推出成本優化11ac新版本，隨著11ac滲透率持續提升，有助於今年獲利提升，法人預估今年11ac的貢獻有30%以上的成長空間，占 Wi-Fi營收的比重也將進一步提升至55.4%。

另外，已投入七年時間設計研發車用乙太網路晶片也傳來好消息，瑞昱陸續接觸廠歐、美、日及中系等Tier-1汽車廠商，其中歐系Tier-1車廠開始採用，用於歐系高級車款上，法人預估今年出貨量可望突破百萬顆水準。

瑞昱耳機網通
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