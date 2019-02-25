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受惠三星新機 法人估雙鴻今年賺逾一個股本

2019-02-25 16:19經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

散熱大廠雙鴻（3324）受惠三星新機上市，帶動1月營收強勁成長，董事長林育申透露，不只韓系廠商、中國手機廠也在拉貨，目前動能將延續到首季末，看好5G帶動手機熱管、熱板出貨量成長，預期未來仍要擴產，今年將賺1個股本以上。

三星近期發表年度旗艦機Galaxy S10系列，一口氣發表S10、S10+、S10e等五款新機，主力機種S10預計於3月初陸續在全球開賣，供應散熱導管、熱板的雙鴻提前受惠，1月已感受到手機應用強勁拉貨。

雙鴻1月營收衝上9.48億元，月增46.7%、年增40.6%，創下單月歷史新高。法人預期，隨著三星新機3月初在全球正式開賣，近期已在通路積極鋪貨，到時將有一波拉貨高峰，挹注雙鴻手機應用營收。

林育申透露，不只韓系大廠積極拉貨，包含中國手機廠也有動作，第1季手機拉貨量很大。此外，明年將是熱板拉貨的高峰，主要是因5G手機需要用到更多熱板，尤其是在中高階5G上。

雙鴻產品線涵蓋PC、伺服器及電競顯卡手機等，首季受惠輝達RTX 2060中階顯卡系列新品效應加持，加上三星新機強力拉貨，首季營運可望淡季不淡。展望全年，在伺服器今年成長看增兩成，加上手機需求暢旺下，雙鴻今年可望賺超過1個股本以上。

看好5G帶動散熱龐大需求，雙鴻也規劃擴產計畫，但對於具體時程表則語帶保留，強調會穩健慢慢擴產，3月之後若市場需求看增，雙鴻考慮因應籌資。目前公司1月熱管出貨量已達300萬支，預期下半年進入旺季，出貨量將進一步提升。

華為、三星已陸續發表摺疊式智慧手機Mate X、Galaxy Fold，前者更俱備摺疊、5G雙重概念，讓市場對散熱需求成長備受期待。林育申重申，5G手機因運算產生的溫度較高，對散熱需求也更大。

在伺服器部分，由於雙鴻去年基期較低，隨著英特爾Purley平台滲透率提升，預估今年相對去年成長20%，成長幅度相對手機大，主要還是因為伺服器去年基期較低。

手機廠雙鴻5G
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