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手機銷售降溫 PChome 24h銷量卻逆勢增逾60%

2019-02-25 12:02經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，在手機市場銷售量降溫態勢下，繳出全年銷售量、銷售額雙雙創下歷史新高紀錄的亮麗成績單，銷量更大幅成長近65%。網家指出，此成績除了遠優於獨立店、連鎖店等實體通路，乃至全市場各約負10%左右的衰退，也遙遙領先其他線上通路，成長率約為同業均值的近兩倍。

據市場研究機構GfK的全台零售通路銷售數據顯示，2018年台灣智慧型手銷售量跌破700萬大關，下滑至660萬台，相較2017年的732.8萬台，降幅約10％左右，整體市場銷售量降溫。

PChome 24h進一步探究發現，隨著各大廠牌旗艦手機價格攀升，加上新機創新功能差異不大，導致民眾換機周期拉長；同時，電信業搶推499吃到飽方案，影響消費者購機行為從綁約轉為購買單機，選購通路也會從電信商、通訊行轉至品牌自營通路及網購平台。

交叉對比PChome 24h及GfK的銷售大數據，網家發現，2018年線上通路在銷量部分，有別於實體通路的低迷疲弱，仍然維持正成長；其中，PChome 24h為小米、Apple等品牌授權經銷商，並和各大手機品牌官方直營合作，為各大新機首選上市平台，諸多優勢使其在銷售額部分繳出傲人的佳績。

網家直言，在獨立店、連鎖店等實體通路的銷售額表現都呈現負成長的狀態下，PChome 24h全年銷售額同比增長超過100%，遠遠超越全市場平均僅6%的微幅增長，足以表明PChome24h購物在手機線上銷售通路中難以撼動的領導地位。

展望2019年的手機市場，PChome 24h將以品牌深耕廣耘策略，掠奪全通路市占率，將持續結盟Apple、小米、三星、華碩、SONY等一線大牌，整合雙方資源優勢佈局品牌專屬購物日、獨家產品組合、搶先預購、限時搶購等差異化營銷操作策略，輔以大數據分析精準捕捉消費者的潛在需求、引領消費，偕同品牌在競爭激烈的市場環境同中求異、塑造長期銷售的利基點。

同時，繼去年9月攜手台灣三星開設品牌旗艦館，並取得Galaxy Watch電商獨家預購權後，網家今（25日）再宣布，成為年度旗艦新機Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e的首波預購及首賣通路，並領先競業，搶下全台電商唯一Galaxy S10e 6G／128G線上預購權，預料將可帶動首季整體手機買氣再攀升。

PChome 24h將同步台灣三星虛實通路，自今天中午12點起至3月4日晚上11點59分，正式開跑預購活動，活動期間特別祭出七大優惠。網家表示，屆時3月8日正式上市首日，坐等熱騰騰新機火速送到府，另可獲得市價超過7,000元的多樣原廠配件，以及最高超過萬元的多重購物金回饋，樂觀預期將可為站上3C業績帶來可觀綜效。

PChome 24h宣布2月25日搶先全台網購平台，獨家取得Galaxy S10...
PChome 24h宣布2月25日搶先全台網購平台，獨家取得Galaxy S10e 6G／128G線上預購權,，Galaxy S10全系列新機預購回饋最高上看萬元。圖／網家提供
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