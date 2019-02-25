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前進MWC 台灣大攜工研院秀三大5G應用

2019-02-25 11:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

「世界行動通訊大會」(MWC)今(25)日在西班牙登場，5G應用是各國參展廠商主力，台灣大(3045)宣布攜手工研院在台灣館展出iMEC、智慧鎖、非接觸式呼吸偵測應用等3大5G應用，為倒數計時的5G商轉做準備。

台灣大技術長郭宇泰今年領軍前往MWC觀摩取經，與工研院在展場展出和民眾息息相關的5G應用技術，包括運用在影音串流、AR/VR服務的MEC，現場展示兩個應用情境，一個利用AR裝置，透過「遠端操控伺服器」，協助遠端工程人員設備修繕等作業；另一個動態3D模擬技術，透過5G網路的低延遲特性，讓參觀的現場來賓，實際感受MEC帶來的臨場感。

台灣大表示，在這次MWC展出的項目中，首次展出「非接觸式呼吸偵測應用」技術，透過Wi-Fi訊號，就可進行呼吸和睡眠生理偵測，該技術還可跨入汽車領域，將其演算法和Wi-Fi晶片安裝置車裡的安全帶上，可偵測到駕駛人的疲勞狀況，可有效防範可能的意外發生。

另外「智慧鎖」技術，讓使用者透過手機等行動裝置，就可遠端解鎖或上鎖，再也不用擔心鑰匙不見或忘了帶的窘境，同時還能提升居家安全。

郭宇泰表示，台灣大今年初領先全台在實驗室外場域，進行「真5G」設備的發射展示，預計在今年第2季前，將5G實驗網場域的新莊棒球場，全面打造為iMEC行動網路邊緣雲平台和VR360的智慧棒球場，同時也將完成5G系統設備的佈建，成為「真MEC」棒球場。

「世界行動通訊大會」(MWC)今(25)日在西班牙登場，5G應用是各國參展廠商主...
「世界行動通訊大會」(MWC)今(25)日在西班牙登場，5G應用是各國參展廠商主力。 美聯社
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