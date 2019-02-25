前進MWC 台灣大攜工研院秀三大5G應用

2019-02-25 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



「世界行動通訊大會」(MWC)今(25)日在西班牙登場，5G應用是各國參展廠商主力，台灣大(3045)宣布攜手工研院在台灣館展出iMEC、智慧鎖、非接觸式呼吸偵測應用等3大5G應用，為倒數計時的5G商轉做準備。

台灣大技術長郭宇泰今年領軍前往MWC觀摩取經，與工研院在展場展出和民眾息息相關的5G應用技術，包括運用在影音串流、AR/VR服務的MEC，現場展示兩個應用情境，一個利用AR裝置，透過「遠端操控伺服器」，協助遠端工程人員設備修繕等作業；另一個動態3D模擬技術，透過5G網路的低延遲特性，讓參觀的現場來賓，實際感受MEC帶來的臨場感。

台灣大表示，在這次MWC展出的項目中，首次展出「非接觸式呼吸偵測應用」技術，透過Wi-Fi訊號，就可進行呼吸和睡眠生理偵測，該技術還可跨入汽車領域，將其演算法和Wi-Fi晶片安裝置車裡的安全帶上，可偵測到駕駛人的疲勞狀況，可有效防範可能的意外發生。

另外「智慧鎖」技術，讓使用者透過手機等行動裝置，就可遠端解鎖或上鎖，再也不用擔心鑰匙不見或忘了帶的窘境，同時還能提升居家安全。