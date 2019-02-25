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聯發科MWC秀5G技術應用 外資調高評等、目標價350元

2019-02-25 11:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

世界行動通訊大會（MWC）將在西班牙巴塞隆納登場，聯發科(2454)將場大秀5G技術應用，美系外資最新研究報告認為，今年將是聯發科行動業務谷底，受惠於5G的布局，明年出貨、營收將同步成長，調高評等到買進，目標價350元；MWC題材推升概念股近期表現，聯發科今(25)日股價開高走高攻上近7個月高點。

美系外資指出，聯發科積極布局5G，首款5G多模數據機晶片曦力Helio M70已通過中國移動、諾基亞等廠商的測試，有助後續在5G首款單晶片(SOC)的表現，受惠於5G內容的增加 ，將帶動ASP及毛利率的成長。

美系外資表示，聯發科智慧手機業務隨著明年5G商轉將開始增溫，預估將帶動行動晶片出貨量成長7%，營收則是成長13%；另外，在非手機產品部分，企業網路ASIC(客製化晶片)預計在2019~ 2020年推出，還有人工智慧AI和汽車應用，將成為長期的競爭優勢，調高聯發科評等，由中立調升到買進，目標價350元。

MWC將在今日登場，聚焦5G、折疊機、多鏡頭等亮點，推升相關概念股的走勢，聯發科近期股價持續走揚，今日以271元開高後一度拉升至282元，創下去年7/20以來波段高點，盤中漲幅逾6%。

MWC題材推升概念股近期表現，聯發科今(25)日股價開高走高攻上近7個月高點。 ...
MWC題材推升概念股近期表現，聯發科今(25)日股價開高走高攻上近7個月高點。 記者林俊良／攝影
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