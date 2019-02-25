北極星創辦人遭解任 臨床研發趕不上燒錢速度

2019-02-25 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



標靶抗癌藥物的北極星藥業23日宣布，董事會決議對公司的人事組織做調整，創辦人、原任總經理吳伯文解任；業界認為，北極星的肝癌藥物臨床試驗，之前在吳伯文主導下曾失敗過，但新藥並沒太大突破性發展。公司不斷燒錢狀態下，也經歷多次增資，臨床研發速度趕不上燒錢速度，導致公司營運捉襟見肘，這次人事全面大換血，顯示大股東已不願再讓吳伯文插手公司事務。

北極星藥業日前召開董事會，並在昨日宣布，為了完善公司治理、健全財務結構、加速進行主要的臨床試驗、積極進行與大藥廠之併購或授權協商，董事會決議對公司的人事組織做調整，也決定對公司資源的配置重新檢討，其中就包括解任吳伯文，總經理一職由執行副總陳紹琛代理。另外，新任總公司財會主管及代理發言人何宜治則是正文科技財會主管，新聘林維源擔任公司營運副總兼發言人。

北極星藥業股東來頭不小，大股東為新東陽麥家、來自電子業的正文科技，以及足輝公司董事長連華榮、賽富亞洲投資基金管理公司（SAIF Partners）等；先前持股的大咖，則還有華碩董事長施崇棠及英業達溫世仁家族，他們皆曾想在新興生技業有所著墨，不過持股比重不高，後來也逐漸淡出。

業界指出，北極星藥業的大股東，無論是新東陽麥家或是正文科技董事長陳鴻文，都是當初力挺創辦人吳伯文，有可能是因北極星這些年來開太多臨床試驗，加上曾多次現增，燒錢速度比臨床研發的速度快，在蠟燭兩頭燒的狀況下，有可能大股東希望將問題一次解決。

去年6月北極星股東會發動將當時擔任董事長的吳伯文換下，由股東、足輝企業董事長連華榮擔任董座，業者人士認為，有可能因為多月以來，大股東發現新藥研發速度問題仍未解決，所以近日發動人事大換血，讓雖然身為創辦人的吳伯文，不能再插手公司營運，也顯示長久以來與大股東的互信已經淡薄，也或許是這次經營團隊人事大震動的最大原因。

業界人士也提到，新藥開發公司的大股東支持固然重要，但是科研團隊也是關鍵的一環；吳伯文先前掌握新藥研發進度，如今被解任，科研部分有可能會失去專家支持，但大股東正文的人馬全面進駐，相信應該是胸有成竹；外界推測，或許公司在產品開發下一步，應該有一定的想法。

北極星藥業25日將召開法人說明會，會中將針對公司組織改造及未來策略進行說明，也將可望闡明經營團隊未來經營方向。