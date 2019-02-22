1月北美半導體設備出貨金額 降至二年新低

2019-02-22 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



國際半導體產業協會（SEMI）公布1月北美半導體設備製造商出貨金額為18.9億美元，不但是近兩年的低點，且年減幅度超過二成。

1月北美半導體設備製造商出貨金額為18.9億美元，月減9.8％。該出貨數值於去年11月降至19.43億美元後，去年12月一度回升到21.04億元，不過今年1月又再度滑落至20億美元之下。

SEMI表示，智慧手機需求疲軟，市場庫存水位仍高，削弱業者對設備投資支出的意願，尤其是在記憶體領域的影響最為明顯。