親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

議員呱吉：我想像超級英雄 但你最好別相信真的有

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

聯發科帶動IC設計族群衝鋒 台股上漲3點收10,322

2019-02-22 14:07經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（22）日開低震盪，由黑翻紅，成交量維持為在千億之上，指數在本周以來漲258點，日K線沿5日均線攀升，開始收復去年10月股災下跌的幅度，有望挑戰年線，終場大盤收在10,322.92點，上漲3.39點，漲幅0.03%，成交量1,163.79億元。

貿易戰的休兵日3月1日逐漸逼近，雙方近期將進行更多及更高層級的協商，市場持觀望態度，預期談判將有實質進展。雖國際政經消息面維穩，但亞股今日稍有拉回，多有震盪，日股跌逾0.2%、韓股跌0.2%、港股跌0.3%、陸股漲0.3%。

台股部分，權值股表現溫吞，台積電（2330）前兩日在股利發放的利多帶動下，股價漲高收紅，今休息拉回，收平盤價位；鴻海跌0.4%；台塑化跌幅較多，逾1.2%。

大立光則漲2.5%，持續創高，使光學元件股雨露均霑，相關概念股玉晶光、先進光、揚明光、中揚光等表現受市場矚目；金融股部分國泰金收平盤價位，富邦金跌0.2%。

大盤平盤震盪，資金進駐稍緩，盤面強勢族群一別近期由大型股領軍的態勢，今日以中小型股為要角，有光通訊族群如聯亞、聯鈞、眾達、華星光；在聯發科的帶動下，IC設計族群包括鈺創、迅杰、旺玖等股價走升，躍上盤面。

PCB族群耀華、台燿、台光電、健鼎、易華電等個股延續近日漲勢；其他如被動元件股智寶、千如、九豪、凱美等，以及網通股立端、明泰、智邦、眾達等也為熱門交投標的。

法人分析，台股攻上萬點後，雖然逢高面臨解套賣壓，但是指數於萬點已成中短期的支撐力量，且成交量近期能維持千億以上，若無其他國際利空事件，大盤可望整理後，緩步挑戰上檔壓力區，有利多頭發揮。

投資策略方面，貿易協商展望不悲觀、Fed貨幣政策持續維持寬鬆、美企業財報表現優於預期等市場利多仍存，建議投資方可選擇財報表現佳、科技展概念或汽車零組件等題材股逢低布局。

台股財報眾達
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

致茂去年EPS 6.22元

2019-02-22 00:16

志聖攜手群翊 力拚智慧製造

2019-02-22 00:16

瀚宇博去年每股賺3.55元

2019-02-22 00:16

敦吉強攻車載電子驗證

2019-02-22 00:16

崇越串聯產學 切入健身市場

2019-02-22 00:16

凌巨認列資產減損1.7億

2019-02-22 00:16

傳奇新手遊發威 業績衝

2019-02-22 00:16

研揚去年每股賺6.86元

2019-02-22 00:16

明泰攻5G 邁入收成期

2019-02-22 00:16

明泰車用雷達 業績將躍增

2019-02-22 00:16

致茂法說／董座黃欽明：第一季疲弱 力拚季成長

2019-02-21 17:52

致茂擬配息4.2元 殖利率3%

2019-02-21 14:53

致茂Q1淡季保守 看出貨量下季回升

2019-02-21 14:44

搶5G訂單 台虹EPS挑戰3.62元

2019-02-21 14:32

車用布局有成 旺宏可望受惠

2019-02-21 14:32

研揚去年獲利、EPS皆創新高

2019-02-21 14:32

光學鏡頭廠獲利走出低潮 二線光學鏡頭、水泥股補漲

2019-02-21 14:32

蔡力行：聯發科衝5G 今年拚微成長

2019-02-21 14:32

蛻變年 法人：看見聯發科新亮點

2019-02-21 14:32

Q4淨利下滑 致茂去年每股賺6.22元

2019-02-21 14:09

南茂可望受惠記憶體轉單效應 今年業績看增1成

2019-02-21 12:02
看更多

熱門文章

華新科四驚奇 去年賺200億

2019-02-22 00:49

五大集團股 躍多頭主流

2019-02-22 01:08

內資瘋避險 富邦VIX籌碼用光光

2019-02-21 18:04

好樂迪將公布重訊 22日暫停交易

2019-02-21 18:21

多頭來了 跟著法人買

2019-02-22 00:30

好樂迪22日暫停交易 外界關注是否將併購

2019-02-21 18:46

車用布局有成 旺宏可望受惠

2019-02-21 14:32

投資人布局 看這14檔法人買超股

2019-02-21 14:32

群聯：NAND價格5月反彈

2019-02-22 00:26

華新科一年賺三年 法人：被動元件族群三正面訊號浮現

2019-02-22 08:22

迎逆風 緯穎估今年低雙位數成長

2019-02-21 14:38

台股買盤避險 富邦VIX爆大量

2019-02-22 01:08

櫃買中心針對奧斯特未補選獨董 處違約金10萬元

2019-02-21 19:06

二線鏡頭廠 強力補漲

2019-02-22 00:30

定期定額十年賺一倍的基金 這類型最多

2019-02-21 18:42

明泰攻5G 邁入收成期

2019-02-22 00:16

蔡力行：聯發科衝5G 今年拚微成長

2019-02-21 14:32

瀚宇博去年每股賺3.55元

2019-02-22 00:16

原相法說會 估本季業績將季減16%至20%

2019-02-21 18:57

聯發科新春捎來喜訊 股價逆勢走揚

2019-02-22 10:06

華新科去年風光大賺近200億元 超過四個股本

2019-02-21 18:34

致茂擬配息4.2元 殖利率3%

2019-02-21 14:53

元大高股息股利率五年新高 今天填息

2019-02-21 18:58

南港林學圃：今年拚高獲利 擬效法台積電一年配股兩次

2019-02-21 17:18

好樂迪今暫停交易

2019-02-22 01:13

台船手握訂單426億

2019-02-22 00:16

華新科去年大賺197億EPS 40.75元 創6新高

2019-02-21 17:09

高殖利率題材發威 旺宏領軍記憶體股全面大漲

2019-02-22 12:01

致茂去年EPS 6.22元

2019-02-22 00:16

面板產能大開 台系材料廠有撐

2019-02-21 14:32

台積電支撐漲勢台股收漲47.07點 三大法人買超52.22億

2019-02-21 15:06

蛻變年 法人：看見聯發科新亮點

2019-02-21 14:32

高殖利率題材 旺宏、華邦分居台股成交量前二名

2019-02-22 12:00

搶5G訂單 台虹EPS挑戰3.62元

2019-02-21 14:32

南港有意一年配息兩次

2019-02-22 00:16

緯穎搶美中大咖訂單

2019-02-22 00:26

明泰車用雷達 業績將躍增

2019-02-22 00:16

聚陽上月獲利大增56%

2019-02-22 00:16

志聖攜手群翊 力拚智慧製造

2019-02-22 00:16

致茂法說／董座黃欽明：第一季疲弱 力拚季成長

2019-02-21 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top