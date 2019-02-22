聯發科帶動IC設計族群衝鋒 台股上漲3點收10,322

2019-02-22 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（22）日開低震盪，由黑翻紅，成交量維持為在千億之上，指數在本周以來漲258點，日K線沿5日均線攀升，開始收復去年10月股災下跌的幅度，有望挑戰年線，終場大盤收在10,322.92點，上漲3.39點，漲幅0.03%，成交量1,163.79億元。

貿易戰的休兵日3月1日逐漸逼近，雙方近期將進行更多及更高層級的協商，市場持觀望態度，預期談判將有實質進展。雖國際政經消息面維穩，但亞股今日稍有拉回，多有震盪，日股跌逾0.2%、韓股跌0.2%、港股跌0.3%、陸股漲0.3%。

台股部分，權值股表現溫吞，台積電（2330）前兩日在股利發放的利多帶動下，股價漲高收紅，今休息拉回，收平盤價位；鴻海跌0.4%；台塑化跌幅較多，逾1.2%。

大立光則漲2.5%，持續創高，使光學元件股雨露均霑，相關概念股玉晶光、先進光、揚明光、中揚光等表現受市場矚目；金融股部分國泰金收平盤價位，富邦金跌0.2%。

大盤平盤震盪，資金進駐稍緩，盤面強勢族群一別近期由大型股領軍的態勢，今日以中小型股為要角，有光通訊族群如聯亞、聯鈞、眾達、華星光；在聯發科的帶動下，IC設計族群包括鈺創、迅杰、旺玖等股價走升，躍上盤面。

PCB族群耀華、台燿、台光電、健鼎、易華電等個股延續近日漲勢；其他如被動元件股智寶、千如、九豪、凱美等，以及網通股立端、明泰、智邦、眾達等也為熱門交投標的。

法人分析，台股攻上萬點後，雖然逢高面臨解套賣壓，但是指數於萬點已成中短期的支撐力量，且成交量近期能維持千億以上，若無其他國際利空事件，大盤可望整理後，緩步挑戰上檔壓力區，有利多頭發揮。

投資策略方面，貿易協商展望不悲觀、Fed貨幣政策持續維持寬鬆、美企業財報表現優於預期等市場利多仍存，建議投資方可選擇財報表現佳、科技展概念或汽車零組件等題材股逢低布局。