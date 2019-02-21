搶下微軟臉書後 緯穎力拚拿下亞馬遜與Google伺服器訂單

2019-02-21 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯穎總經理洪麗甯今日表示，全球六成資料中心伺服器市場，是由四大咖掌握，該公司在拿下微軟與臉書兩大客戶之後，將力拼拿下亞馬遜與Google的訂單，希望在2020年能恢復到過去產業該有的高成長力道。

緯穎今天舉行上市前業績發表會，並由董事長林憲銘主持，目前緯創持有緯穎57%股權，林憲銘說，緯創長期持有緯穎，將在50%以上，同時，股利政策長期目標是盈餘配發率60%以上，並以現金為主，但今年是掛牌第一年，也是成長期，今年股利政策會有點不一樣，因為公司要多準備一點。

緯穎是興櫃股王，該公司預定3月中下旬掛牌，緯潁2018年營收1,810億元，年增114%，2018年前三季EPS為29.62元，較2017年全年EPS11.70元，大幅成長。

展望2019年，洪麗甯說，長期來說，充滿成長動能，主要是雲端服務、5G、物聯網與大數據，均帶動伺服器的需求，但是2018年是資料中心伺服器蓬勃發展的一年，2019年將進入盤整，因為客戶要先把買來的硬體，做軟體的最佳化。

除了客戶採購較為趨緩之外，她指出，中美科技大戰，對中國大陸伺服器市場影響也很大，因此，2019上半年資料中心伺服器市場將會疲軟，下半年才會恢復，緯穎將力保2019上半年業績不衰退，預期2020將回到產業應有的成長力道。

她說，緯穎兩大客戶為微軟及臉書，占該公司營收90%以上，全球四大咖掌握六成資料中心市場，因此，緯穎今年已積極接觸亞馬遜與Google，希望能以較低的毛利，拿下剩下的兩大咖訂單，但是緯穎會積極提升效率，維持應有的毛利水準。

另外，中國大陸資料中心三大咖，阿里巴巴、百度與騰訊，占有全球13%左右的市場，她指出，也是緯穎積極爭取的訂單對象，另外，像推特及日本雅虎等，這類規模較小，但是有潛力的資料中心，緯穎已拿下訂單，將積極拓展其他較小規模雲端服務、電子商務與電信商的訂單，來分散客源。