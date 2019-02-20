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健和興第1季稅前盈餘5,066萬元

2019-02-20 20:25經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

健和興今日公布2019年元月營收達2.95億元，年成長13.51%。2019年元月稅前盈餘為5,066萬元，較去年同月下滑，主要是受到子公司蘇州廠盈餘匯回，以及日端廠清算匯回，產生的兌換損失影響。以實收資本額15.57億元計算，該公司2019年元月每股稅前盈餘為0.33元。

健和興營收
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