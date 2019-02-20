技嘉第1季營運 可望觸底回升

2019-02-20 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



技嘉營運將觸底回升，法人預估，該公司2019第1季主機板出貨將季增15%至20%，顯示卡出貨季增6%，伺服器出貨持平，不過，第1季仍有小部分產品將提列存貨跌價損失，預期獲利逐步回升，2019年每股純益（EPS）約4.10元，與去年相當。

法人表示，因英特爾CPU缺貨，影響主機板出貨，高階顯卡銷售也低於預期，導致技嘉2018年第4季營收低於預期。技嘉舊品顯卡庫存持續去化，可望部分回沖，不過，對剩餘庫存提列跌價損失轉趨積極，法人預估，技嘉2018年第4季稅後純益1.7億元，2018年第4季EPS0.26元。

展望2019第1季，法人預估，技嘉主板出貨量可望回升至250至270萬片，季增15~20%，顯卡出貨量略增至80萬片，季增6%，伺服器則較上季約略持平。

法人表示，技嘉目前庫存總額已由110億元降至90億元，已經回到正常範圍，2019第1季舊品顯卡提列金額將較上季縮小，且會是最後一個季度提列，影響將趨緩，預估第1季稅後純益6.9億元，第1季EPS1.09元，營運將觸底回升。

展望2019年，法人指出，量大的中階RTX 2060顯卡自1月中旬開賣，已帶動1月顯卡出貨回溫，近期市場傳出NVIDIA有可能於第1季至第2季推出平價版顯卡（暫定GTX 1660系列），同樣採用最新Turing架構，不過，拿掉了光線追蹤與AI影像重建技術，但CUDA核心數與時脈僅有少數差異，售價預期可較RTX 2060便宜20%，預期將帶動顯卡營運持續復甦。