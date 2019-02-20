遠傳維持穩定股利配發政策 每股配息3.75元

2019-02-20 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



遠傳今（20）日召開法人說明會公布今年財測目標，預估合併總營收846.58億元稅後純益108.32億元，每股純益2.6元，今年資本支出將持續下降，預估為80億元，占營收比8~9%；遠傳指出，將維持穩定的股利政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.75元。

遠傳去年全年合併總營收866.35億；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為266.85億元；稅後純益93.81億元，每股純益（EPS）2.88元。

展望今年，依據「國際財務報導準則第16號 （IFRS 16）」，預估全年合併總營收846.58億元；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）288.52億元，年增8.1%；稅後純益108.32億元，每股純益2.6元。

遠傳指出，台灣行動通訊整體市場營收壓力遽增，根據各業者財務報告及公告資料顯示，從2014年至2018年台灣行動市場總營收已在逐年下降中，去年甚至下跌接近6％，顯示整體市場挑戰加劇。

遠傳去年營運表現部分，在新經濟業務成長亮眼，雲端應用業務年增率為41%，資訊安全業務年增率31%；資通訊業務訂單成長可觀，總合約金額年增率高達89%。遠傳指出，在月租型客戶流失率已顯著降低，客戶對網路的滿意度平均分數持續提升。

在資本支出部分，去年全年預估為85億元，但實際支出則為71億元；今年資本支出將持續下降，預估為80億元，占營收比例的8~9%；遠傳強調，今年在策略方向重點，將致力擴展新經濟業務收入，並在雲端、物聯網、資訊安全與資通訊等業務持續獲利成長。

遠傳表示，今年將與國際頂尖高科技公司建立策略夥伴關係；善用大數據分析以確保核心行動業務，持續推動效率與效能，豐富加值服務，提供最佳用戶體驗；持續培育內部新技術人才；維持穩定股利發放政策。