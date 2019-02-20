台虹Q1迎淡季 搭5G應用全年拚成長

2019-02-20 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台虹（8039）今（20）日召開法人說明會提到，今年首季淡季效應難免，惟全年在高頻高速、細線路等5G相關材料上積極佈局全年力求成長。

展望未來，台虹提到，因為業外收益影響獲利大於10%導致仍無法提供財測，而整體而言，終端需求目前看來還在庫存調整，加上工作天數減少，慣例在首季業務上兩位數的季、年衰退難免，惟全年仍力拚成長方向。