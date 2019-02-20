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影／台虹去年Q4每股賺0.86元 淡出太陽能

2019-02-20 14:40經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台虹（8039）今天召開法說會公布去年第4季每股稅後純益0.86元，主要是淡出太陽能事業佈局影響，至於累計去年每股稅後純益為3.22元。

台虹去年全年毛利率20.7%，年增逾一個百分點，主要是受惠產品組合優化。

台虹2017年太陽能相關業務營收占比約35%，至於去年逐步淡出降至12%，台虹提到，今年目標持續出清存貨結束相關領域佈局，並專注電子材料領域。

台虹太陽能法說會
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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