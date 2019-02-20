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文曄保守看上半年市況 盤中股價跌逾3%

2019-02-20 12:58經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商文曄（3036）去年繳出每股稅後純益5.02元成績，略低前一年的5.26元，董事長鄭文宗表示，目前手機及車用電子等市場需求都放緩，他預期庫存調整最快要第2季才會結束，因此，目前對今年上半年產業市況暫持保守看法。

受到去年獲利每股獲利小幅下滑，加上今年上半年業績仍將衰退，股價走勢向來穩健的文曄，今日在大盤大漲逾百點下，該股盤中重挫逾3%，盤中成交量已寫下去年8月以來，近八年最大量。

文曄去年第4季營收857.62億元，季增1%、年增43%，毛利率3.15%，季減0.5 個百分點、年減0.95個百分點，營益率1.5%，季減0.51個百分點，年減0.31個百分點，單季稅後純益5.91億元，季減40%、年減16%，單季每股稅後純益1.06 元。

以全年來看，文曄去年營收2734.16億元，年增44%，主要由於去年下半年有新的業務貢獻進來，因此全年營收大幅成長，全年毛利率3.89%，年減0.56個百分點，營益率1.92%，年減0.15 個百分點，稅後純益27.79 億元，年增1%，每股稅後純益5.02 元。

展望首季，文曄表示，由於目前市場需求放緩，今年上半年都將處於去化庫存階段，因此，文曄預估今年首季營收約650~700億元，季減18~24%，減幅頗為明顯、年增31~41%，毛利率3.3~3.5%，營益率1.4~1.6%，其中通訊領域因為手機客戶進入庫存調整階段，季減幅度將高於整體平均，但會維持大幅年增。

文曄營收
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