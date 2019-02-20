挖礦動能不再 撼訊轉攻工業電腦顯卡

2019-02-20 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



加密貨幣「挖礦」商機不再，顯卡廠撼訊（6150）強攻新領域，宣布將於2019 紐倫堡展（Embedded World）展示工業電腦專用顯示卡以及FPGA及全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，企圖在消費性顯卡之外，逐步擴大工業電腦市場。

隨著影像辨識等人工智慧技術快速發展，工業電腦市場對於高解析度影像運算相關應用愈來愈廣，撼訊此次將展示採用AMD嵌入式GPU的工業電腦專用顯示卡產品同時也將展出FPGA以及Thunderbolt3介面的eGPU以外Thunderbolt3擴充連接埠等多媒體裝置。

撼訊指出，產品採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，滿足工控市場要求的穩定供貨以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。撼訊全方位顯示卡產品應用領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

撼訊儘管挖礦動能不在，但近期營運出現止血回升跡象，單月營收1.61億元，較上月大幅成長115%，但相比去年同期仍下滑85.7%。由於加密貨幣指標比特幣近期多落在3,000~3500美元上下，不見大幅回升跡象，故顯卡廠商目前對於「挖礦」商機大多持保守態度。

目前，台系板卡營運重心多落在電競領域。兩大指標廠微星、技嘉首季受惠輝達RTX 2060中階顯卡上市，元月營收皆繳出不俗成績。

至於撼訊則長年與超微（AMD）合作，超微儘管近期新品輪番上市，但在電競領域表現仍落後輝達，故超微新品對撼訊今年營運挹注效果仍有待觀察。