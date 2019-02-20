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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

陸面板新產能開出 聯詠優先受惠早盤股價勁揚近3%

2019-02-20 10:17經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

聯詠（3034）受惠於中國面板產能開出，大尺寸面板驅動IC拉貨強勁，近期股價勁揚，均線呈現多頭排列，今（20）早盤高點來到179.5元，漲幅2.86%。

2019年中國面板新產能不斷開出，聯詠為全球面板驅動IC領導廠商，可望優先受惠，首季除了TDDI出貨順暢及AMOLED面板驅動IC開始放量之外，DRAM價格續跌，電視單晶片獲利可望提昇，也有利於毛利率提升，優化整體獲利結構，今、明兩年在TDDI出貨增加及AMOLED驅動晶片滲透率提升，今年業績可望挑戰前高。

大尺寸面板聯詠AMOLED
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