看好前景 沈慶芳1月加碼臻鼎200張

相關新聞
新廠8月試車 亞電股價先反應2019-02-19 14:39
多鏡頭趨勢明確 玉晶光領漲光學股2019-02-19 14:39
MWC題材就位 手機股：準備好了2019-02-19 14:39
宏達電歐洲高管換人 股價紅K致賀2019-02-19 14:39
達能去年虧損逾半個股本減資彌補虧損 股價打入跌停2019-02-19 12:02
電競大賽高人氣造勢 宏碁股價走揚2019-02-19 10:40
MWC展將登場 帶旺供應鏈砷化鎵、散熱、PCB族群2019-02-19 10:18
立凱轉型見效 本季業績看俏2019-02-18 23:37
義隆 去年獲利飆新高2019-02-18 23:37
達能減資67% 彌補虧損2019-02-18 23:34
帆宣 擬配發3元股息2019-02-18 23:33
興能高新廠將投產 營運衝2019-02-18 23:33
遠傳攜日廠 推相片書服務2019-02-18 23:32
飛捷 新品搶攻歐洲2019-02-18 23:31
中磊 前進MWC攻5G2019-02-18 23:31
智原 每股盈餘1.27元2019-02-18 23:30
文曄 業績拚逐季升溫2019-02-18 23:30
產業逆風吹 半導體設備股沒在怕2019-02-18 14:31
TPK連2年獲利 法人看法仍保守2019-02-18 14:31
輝達新品發威 微星、技嘉首季可望淡季不淡2019-02-18 14:31
遠傳攜NTT DOCOMO攻「相片書」市場2019-02-18 13:08
法人仍保守看待2019表現 TPK-KY股價平盤游蕩2019-02-18 12:26
新品效應 微星、技嘉首季有望淡季不淡2019-02-18 11:42
熱門文章
寶雅 將派息15.75元2019-02-18 23:31
英業達、緯創 花旗按讚2019-02-18 23:44
市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆2019-02-19 08:40
短短六天 蘋概市值增3,000億2019-02-19 00:54
台股散戶 逐漸回流2019-02-19 00:53
IC設計股 交投火熱2019-02-18 23:44
台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天2019-02-19 09:10
2大理由助攻 法人：鴻海攻擊點到了2019-02-19 12:31
義隆 去年獲利飆新高2019-02-18 23:37
今日台股盤前重點掃描2019-02-19 07:16
兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長2019-02-18 20:11
全民權證／晶電反彈 瞄準價平2019-02-18 23:50
帆宣 擬配發3元股息2019-02-18 23:33
台積電今公布股利 市值拚重返6兆元2019-02-19 10:23
卜蜂處分轉投資 進補2019-02-18 23:36
智原 每股盈餘1.27元2019-02-18 23:30
永大經營權爭議 添一樁2019-02-18 23:36
興能高新廠將投產 營運衝2019-02-18 23:33
台積每季配息 替大盤添柴火2019-02-18 23:44
中保母子公司 業績旺2019-02-18 23:44
東洋、太醫 1月獲利報喜2019-02-18 23:35
醫揚 將配股利7.5元2019-02-18 23:35
台股緩步墊高 終場小漲6點收10,152點站穩半年線2019-02-19 13:42
達能去年虧損逾半個股本減資彌補虧損 股價打入跌停2019-02-19 12:02
最牛一輪／上銀大漲 富邦87火熱2019-02-18 23:50
立凱轉型見效 本季業績看俏2019-02-18 23:37
全民權證／緯軟績優 挑價外15%2019-02-18 23:50
MWC展將登場 帶旺供應鏈砷化鎵、散熱、PCB族群2019-02-19 10:18
政治題材發酵 離岸風電概念股永冠-KY亮燈漲停2019-02-19 11:32
中磊 前進MWC攻5G2019-02-18 23:31
大量 每股估賺5.35元2019-02-18 23:31
多鏡頭趨勢明確 玉晶光領漲光學股2019-02-19 14:39
看好手機多鏡頭趨勢 玉晶光領光學股強漲2019-02-19 11:59
風電股衝高 專家：強勢族群輪動加速2019-02-19 14:39
中租、達邁 認購發燙2019-02-18 23:49
智原去年稅前3.16億元 稅前EPS 1.27元2019-02-18 20:05
創意、智邦 選逾三個月2019-02-18 23:50
大田開發新產品 Q3量產2019-02-18 23:36
達能減資67% 彌補虧損2019-02-18 23:34
市場資金青睞 中裕早盤股價挾量衝高2019-02-19 10:24
留言