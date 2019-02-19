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水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

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同泰去年虧損3.38億元 不配息

2019-02-19 16:32經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

欣興集團、台表科投資的同泰電子（3321）今（19）日公告董事會決議不配息，依據同泰董事會通過去年累計虧損約為3.38億元，受去年上半年業績不振影響、去年虧損較前一年度擴大約五成，並為連續三年虧損。

另外同泰預計，註銷庫藏股辦理減資，預計將公司第一次買回之庫藏股1,361張予以註銷，減資比率約1.14%，減資後股本將降至11.76億元。

減資庫藏股配息
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