景碩去年獲利不如預期 盤中股價跌逾6%

2019-02-19 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



IC載板廠景碩（3189）儘管受惠ABF基板供不應求，去年下半年獲利備受市場期待，惟受到費用影響，去年全年稅後淨利3.49億元，年減29%，每股盈餘（EPS）0.78元，表現不如預期，導致今（19）日股價重挫，盤中下跌逾6%。

景碩2018年營收237.27億元，年增6.23%；稅後淨利3.49億元，年減29%；去年每股純益0.78元，遜於前年EPS 1.1元。景碩去年第4季稅後淨利379萬元，每股純益僅0.0084元，表現低於市場預期。

以產品來看，景碩主要受到PCB及類載板下滑影響，在業外方面，因提列打消類載板等產品相關費用，導致營利率下滑。加上業外淨損1.95億元及少數股權侵蝕獲利3,900萬元，導致第4季每股盈餘僅達0.0084元。

法人預估，景碩首季仍在損益邊緣，儘管基地台、GPU（ABF）呈現季成長，但因持續提列產品相關費用，將導致業外持續淨損，預估單季每股盈餘僅0.01元。

展望全年，法人指出，景碩預估今年ABF載板仍吃緊，但漲價相對困難，需求主要來自5G基地台及AI相關應用。儘管ABF需求暢旺，但難以抵擋其他產品下滑，因此獲利回溫改善有限。

市場先前看好ABF載版供不應求，由於去年新增產能不到一成，但市場供給缺口卻將近10%，在整體產業供不應求下，價格將進一步調漲。

除了供需失衡外，技術上更替也是造成需求提升原因，ABF載版由於基板層數更多，基板封裝尺寸更大的技術升級，I/O數目增加，以及特定產品設計由BT改採ABF基板等，讓市場對景碩、欣興、南電等IC載板廠2018下半年獲利抱有期待。