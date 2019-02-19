法人看好雙效題材發威 嘉澤盤中股價漲5.7%

2019-02-19 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



連接器廠嘉澤（3533）伺服器及AMD雙效題材發威。由於伺服器ODM廠生產基地從中國轉移完成，伺服器拉貨動能重啟，及AMD下半年推出第三代處理器平台，帶旺嘉澤處理器Socket及記憶體插槽出貨動能強勁，法人預估下半年單季營收將挑戰歷史新高。今（19）日早盤股價再創波段新高，盤中一度至241元，漲幅5.7%。

嘉澤去年一度受貿易戰及英特爾處理器缺貨影響，營運動能轉弱，然而開春後，ODM廠生產基地轉移完成，英特爾加緊14奈米產能，缺貨情況暫獲抒解，處理器及記憶體插槽訂單回流，下半年AMD新一代Ryzen處理器問市，處理器插槽金屬扣件出貨升溫。

在國際企業谷歌、臉書、微軟持續建置資料中心之下，全球伺服器需求不間斷，法人指出，伺服器業務將是嘉澤今年營運成長重要來源，英特爾Purley平台滲透率持續提升，企業客戶用Purley平台一台將用2顆處理器，預期2019年Purley在整體伺服器的滲透率達60%，嘉澤伺服器處理器插槽金屬扣件出貨量將大幅成長，由於伺服器件毛利率高於平均水準，可優化整體獲利結構提升。

AMD下半年將推出Ryzen處理器，有可能刺激競爭對手英特爾一波降價行動，英特爾及AMD均為嘉澤客戶，將同時受惠於兩大廠挹注。

此外，嘉澤子公司嘉基，除了受惠於兩大美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶也可望帶動嘉基2019年營收呈現雙位數成長。