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亞電瞄準5G商機 股價大漲6%

2019-02-19 10:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

亞電（4939）看好隨著5G今年啟動商轉，帶動軟板與覆蓋膜需求提升，對今年營運審慎樂觀。為此，江蘇東台新廠瞄準相關商機，預計今年8月將可進入第一階段產能試車，第4季可望開始貢獻營收，亞電今（19）日帶量上揚，盤中大漲逾6%。

展望今年營運，亞電維持審慎樂觀看法，主要受惠5G市場日益擴大，帶動軟板與覆蓋膜需求提升。亞電指出，由於5G通訊系統對資料傳輸速度要求更高、訊號延遲性更低，亦必須更全面隔絕雜訊，公司在5G應用上不僅參與規格制訂開發，技術上亦領先業界，同時已取得專利，將帶動亞電在接下來的5G世代有更大的優勢。

2019年是5G商轉年，上個月在拉斯維加斯舉辦的2019 CES消費電子展儼然成為5G的秀場，除了傳統通訊外，在醫療產業上更借重5G的低延遲、廣覆蓋率等特性，讓遠距照護、遠距會診等應用能落實顯現，尤其5G更是loT物聯網、智慧城市及智慧家庭的重要基礎。

究調查機構Research and Markets預估，2025年全球5G市場上看2,510億美元。因應此龐大商機，亞電已於江蘇東台投資設立新廠，新廠最多可高達10條產線可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計今年8月將可進入第一階段產能試車，第4季可望開始貢獻營收。

亞電1月合併營收為1.39億元，較2018年同期減少7.81％，較上月則增加9.21％。亞電表示，美系手機客戶下修整體出貨及全球手機銷量趨於保守，致1月合併營收較2018年同期略減。

亞電指出，然仍因部分客戶在農曆年前提前拉貨，推升1月合併營收較上月增加9.21%，公司亦致力於產品結構的調整，尤其著力於黑色覆蓋膜及補強板等高毛利率產品比重，今年營運仍可望維持穩健成長之態勢。

5G營收
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