MWC展將登場 帶旺供應鏈砷化鎵、散熱、PCB族群

2019-02-19 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



世界行動通訊大會（MWC）2019將在西班牙巴賽隆納當地時間25日登場，外界普遍認為，5G手機將會是展場上的一大亮點，帶旺供應鏈中砷化鎵、散熱、PCB等相關族群，PCB廠健策（3653）今年來股價已大漲三成，散熱的雙鴻今年股價亦大漲二成。

MWC展向來為全球行動通訊產業盛事，包括三星（Samsung）、華為、小米和其他手機大廠都將在會場中展示新機，而在MWC展前，手機大廠旗艦機亦先較勁。

三星為了讓市場目光聚焦，今年的新機發表會，提前在20日於舊金山舉行，傳聞可能推出四款Galaxy S10系列手機；無獨有偶，小米也選在20日發表小米9，相關台廠供應鏈包括鴻海集團旗下富智康、英業達、友達、 聯發科、新鉅科等，受到矚目。

第一金投顧董事長陳奕光指出，「新瓶裝舊酒」，折疊手機又回來了，觸控手機原本是主流，因三星等大廠要推出折疊式手機，使MWC展在AI、5G之外，折疊手機也成為亮點。但就股價來看，軸承、散熱板、PCB搭上5G題材，目前股價已有點過熱，砷化鎵、感測元件、IC設計可能較有表現機會。

群益投顧則分析，市場傳微軟新一代混合實境（MR）頭戴裝置，可能在今年MWC發表，主力代工廠包括廣達和晶片代工廠台積電受惠大 ，而其他虛擬實境（VR）概念股，如宏達電等，也可望間接受惠。