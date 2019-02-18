遠傳攜NTT DOCOMO攻「相片書」市場

2019-02-18 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



遠傳（4904）今(18)日宣布與日本最大電信業者NTT DOCOMO共同推出全新friDay拍拍本相片書服務，鎖定學生、上班族及有家庭成員的三大族群，搶進台灣「相片書」市場。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，friDay拍拍本為遠傳與DOCOMO，再次合作推出的服務，在日本的服務為《dフォト(d photo) NTTドコモ》，這項服務自2015年5月在日本推出後，第一個月用戶數便達到8萬，目前用戶數高達200萬用戶。

在台灣，消費者愛拍照，美食、精彩生活隨手拍、隨手分享, 是生活中重要的日常, 但真正用過相片書的用戶，常碰到「編輯相片書耗時、不便」、 「App界面不易上手」與「印刷品質不穩定」這三大痛點，而讓消費者裹足不前。

尹德洋說，在洞察用戶需求後，評估提供日本印製、職人質感的相片書服務，具有發展潛力，因此開啟與DOCOMO的策略合作；今日發表全新的加值服務friDay拍拍本，提供原汁原味、日本印製的職人質感，這是遠傳加值服務想要帶給用戶的新價值。

遠傳指出，friDay拍拍本加值服務每月只要149元，鎖定學生、上班族及有家庭成員的三大族群，用戶每月可將手機裡的珍貴照片，透過「friDay拍拍本」App簡易好上手的操作介面、日系極簡的編輯風格，輕鬆變身文青作家，印製、出版自己的專屬刊物，珍貴時刻輕鬆珍藏。