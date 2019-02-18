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法人仍保守看待2019表現 TPK-KY股價平盤游蕩

2019-02-18 12:26經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

TPK-KY宸鴻（3673）公布2018全年每股純益0.55元，已經是連續第二年獲利，TPK總經理兼執行長謝立群也表示，今年營運是「穩中透堅」；不過，法人出具最新報告表示，今年對於TPK-KY來說可能仍是個過渡年，仍保守看待TPK-KY表現。

TPK-KY今日在平盤附近遊蕩，低檔仍有買盤，日K浮現一根短紅K棒，守穩十日線。

TPK-KY宸鴻策略長劉詩亮法說會上指出，第1季向來是傳統淡季，單季營收將較上季下滑30%，回到2018年第3季水準，產能利用率下降、產品組合不利，營業利益率約在損益兩平以上；展望2019年，由於大客戶產品在技術、外觀上都沒有太大變化，預期資本支出會降低至40億元水準，較去年減少三分之一。

TPK-KY布局已久的奈米銀（SNW）也預計今年年中布置完成全產線，年底前可以配合客戶端開始量產，預計今年底至明年初對營收產生正面效益；TPK-KY一直看好奈米銀是未來亮點，技術上來看，奈米銀彎曲度、穿透度特性都優於ITO、金屬網格，主攻可撓式及超大尺寸觸控等市場為主，希望未來3、5年可以全面取代ITO。

日系外資表示，展望第1季，TPK-KY雖然營收強勁，但受到產品組合影響，利潤走弱；對於奈米銀發展，日系外資認為這對TPK-KY來說是一個長期目標，但是短線上競爭加劇恐怕也會導致風險上升，雖然預估2019-2020年TPK-KY每股純益可望落在0.7-1元，優於2018年的每股純益0.55元，但是，2019-2020成績恐難追上2017年亮眼表現。

國內法人表示，2018年TPK-KY營收雖有成長，但本業虧損顯示產品結構轉差，展望2019年，TPK-KY將透過良率改善提升客戶滲透率，而奈米銀可說是後續潛力產品，成本與ITO相較也不遜色，符合未來折疊式手機的需求，初期以超大尺寸觸控應用較快，然預估2019年恐仍難正面挹注TPK-KY獲利貢獻。

TPK奈米營收
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