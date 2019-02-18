新品效應 微星、技嘉首季有望淡季不淡

2019-02-18 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



輝達（NVIDIA）中階顯卡RTX 2060發威， 受惠新品效應帶動，兩大板卡廠微星（2377）、技嘉（2376）元月營收皆繳出優於預期成績，月增率皆超過四成，展望首季營運，隨著RTX行動版上市放量，技嘉、微星首季營運可望淡季不淡。

微星1月營收108.3億元，月增45.5%、年增0.02%，單月營收重回百億元大關，表現不俗；至於技嘉，1月營收108.3億元，月增67.2%、年減24.9%，為10個月新高。

值得留意的是，儘管歷年1月為淡季，但2018年元月正值加密貨幣「挖礦」高峰期，當時市場顯卡一張難求，廠商紛紛漲價因應，帶動當月營收突飛猛進，但也導致今年比較基期較高的問題。

法人指出，微星除了受惠新顯卡上市外，由於公司電競NB比重較高，RTX行動版上市，也為微星營運增添柴火。至於技嘉，由於電競NB比重不高，加上去年同期基期較高，導致單月營收年減24.9%。

法人表示，以顯卡族群來看，目前有搭上RTX 2060以及RTX行動版新品的廠商，預期首季業績有望淡季不淡，但以單月觀察，2月因碰上農曆春節，預期營收將進一步下降，到3月回復正常水準。

顯卡廠商指出，儘管輝達RTX 2060目前取得不錯成績，但有不少消費者仍處於觀望狀態，部分原因是市場盛傳輝達可能再度推出「閹割」板新RTX顯卡，效能與2060詫異不大，但價格相對更有競爭力。

此外，RTX 2060目前並未真正放量，主因顯卡廠上一代GTX庫存累積過多，現仍處於消化階段。由於當初加密貨幣行情大好時，顯卡廠出現囤貨現象，沒想到加密貨幣幣值下跌又快又急，中小型「礦工」放棄挖礦，除了不買設備外，市場上也出現大量二手礦卡，導致原廠、通路商累積大量庫存，從去年下半年開始積極去化商品，但截至目前為止仍處於消庫存階段。