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應材展望弱勢 半導體設備族群逆勢衝

2019-02-18 11:18經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

全球半導體設備龍頭應材第2季財測不如預期，不過，台灣相關族群受惠1月營收逆勢衝高，包含帆宣（6196）、聖暉（5536）、朋億（6613）皆出現強勁成長，帆宣更創下單月歷史新高紀錄，帶動今（18）日盤中股價勁揚逾6%。

以應材台灣供應鏈來看，帆宣1月營收24.62億元，月增4.1%、年增38.5%，營收連續兩個月上揚，創下單月歷史新高紀錄;京鼎（3413）1月營收6.34億元，月增7.55%，但年減13.4%，單月營收在連續五個月下滑後，止跌回升。

面對半導體產業逆風，帆宣依然看好未來兩年營運，除了有望吃下鴻海集團中美兩國新面板廠訂單外，由於手握全球設備大廠訂單，也讓未來營運相對不受影響，帆宣樂觀今明年營收可望再寫新高。

聖暉1月營收則為11.9億元，月增33.8%、年增13.1%。聖暉表示，由於公司客戶較為多元及設備類年前提早交貨，因此1月營收不受中美貿易戰大環境因素影響，反而呈現逆勢成長的狀態;至於朋億，1月營收5.44億元，月增59.5%、年增35.2%，朋億指出，主要是因為過年前提早拉貨與部份客戶遞延所致。

應材日前公佈第1季營收為37.5億美元。依據一般公認會計準則（GAAP），第1季毛利率為 44.4%，營業淨利為9.08億美元，相當於銷售淨額的 24.2%。GAAP 每股盈餘（EPS）0.80美元。首季營收與每股盈餘皆優於市場預期。

非一般公認會計準則 (non-GAAP) 調整後的同期毛利率為 44.6 %，營業淨利為9.25億美元，相當於銷售淨額的 24.6%，每股盈餘為0.81 美元。

應材總裁暨執行長蓋瑞．狄克森（Gary Dickerson）表示，應材在面臨產業環境嚴峻之際，第1季財報表現堅實。隨著我們了解當前的市場動態，公司對長期發展保持高度樂觀，值此之際，致力投資新技術、產品及積累實力。

展望 2019會計年度第2季，應材預期營收將落在 33.3億美元至36.3 億美元之間。非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘約落在 0.62~0.70美元之間。對此，市場普遍反應財測低於預期，外界原先預估第2季營收、每股盈餘分別為36.6億美元及0.76美元。

營收聖暉
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