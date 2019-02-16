誠美材爆衝突 公司提告總經理侵入公司

2019-02-16 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



偏光板廠誠美材爆發董座之爭，原本隨著何昭陽回任後已逐漸落幕，未料14日當天雙方再度於公司內爆發衝突，雙方更互告侵入公司，最終雙雙進入地檢署偵訊，經訊問後，檢察官已將何昭陽請回。

誠美材董事長何昭陽透過聲明稿指出，由於董事葉美麗及總經理陳俊雄疑涉非常規交易，並且由協理陳香如上簽就不具法定程式之契約撥付大額金錢，有損害公司之虞，為保護公司、員工及股東，遂公告暫時停止陳俊雄與陳香如等之職務，留職待命不得進入公司以免妨礙調查。

何昭陽指出，陳俊雄在14日攜帶諸多不明人士到公司意圖闖進公司，並利用公司人員進出，尋隙潛進公司三樓辦公區域，經保全人員發現後，董事長命其離去而不從，遂由公司報警由善化派出所與善化分局偵查隊依法帶離陳俊雄，自己與保全人員也到善化派出所及善化分局說明緣由，由公司提告陳俊雄侵入建築物罪現行犯，嗣後送往台灣台南地方檢察署偵辦。

法人指出，誠美材近期內部紛亂不斷，對公司營運不是好事，期盼所有爭議能盡快落幕，讓公司營運能重回正軌，否則對於台灣偏光板產業將會有負面影響，對員工的士氣也會有所打擊。