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誠美材爆衝突 公司提告總經理侵入公司

2019-02-16 19:40經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

偏光板廠誠美材爆發董座之爭，原本隨著何昭陽回任後已逐漸落幕，未料14日當天雙方再度於公司內爆發衝突，雙方更互告侵入公司，最終雙雙進入地檢署偵訊，經訊問後，檢察官已將何昭陽請回。

誠美材董事長何昭陽透過聲明稿指出，由於董事葉美麗及總經理陳俊雄疑涉非常規交易，並且由協理陳香如上簽就不具法定程式之契約撥付大額金錢，有損害公司之虞，為保護公司、員工及股東，遂公告暫時停止陳俊雄與陳香如等之職務，留職待命不得進入公司以免妨礙調查。

何昭陽指出，陳俊雄在14日攜帶諸多不明人士到公司意圖闖進公司，並利用公司人員進出，尋隙潛進公司三樓辦公區域，經保全人員發現後，董事長命其離去而不從，遂由公司報警由善化派出所與善化分局偵查隊依法帶離陳俊雄，自己與保全人員也到善化派出所及善化分局說明緣由，由公司提告陳俊雄侵入建築物罪現行犯，嗣後送往台灣台南地方檢察署偵辦。

法人指出，誠美材近期內部紛亂不斷，對公司營運不是好事，期盼所有爭議能盡快落幕，讓公司營運能重回正軌，否則對於台灣偏光板產業將會有負面影響，對員工的士氣也會有所打擊。

誠美材去年前三季每股淨損0.77元；去年12月營收14.52億元，年增33%，單月稅前盈餘500萬元，但稅後損益為負值，每股淨損0.01元。誠美材近年來攜手浙江錦江集團，積極拓展中國大陸市場業務，目前已陸續打入京東方、天馬、中電熊貓、惠科等陸系面板大廠及電視廠商供應鏈。

誠美材董事長何昭陽。報系資料照
誠美材董事長何昭陽。報系資料照
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