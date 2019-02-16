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記者悄悄話╱懷孕女法官照樣判死刑 「下周生小孩去」

被動元廠布局 著眼長期市場需求

2019-02-16 10:31經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

法人認為，未來在供給量擴大之後，被動元件報價預期應以持穩為主，不易再出現飆漲行情...
法人認為，未來在供給量擴大之後，被動元件報價預期應以持穩為主，不易再出現飆漲行情。 聯合報系資料照
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被動元件產業經過近二年的火紅，去年下半年出現產業反轉，不過，各公司在產品線、產能及通路的布局卻是更為積極，主要是看好未來長期的各種新應用對被動元件的需求將是有增無減，被動元件股中又以國巨集團營運布局最為積極，去年集團旗下，包括國巨、奇力新及凱美均完成購併動作，另外禾伸堂的產能擴展也將陸續展現成果。

對於產業後市，市場法人表示，去年全球主要MLCC廠都陸續公布未來的擴產計畫，日、韓、台的主要被動元件廠在今年後年都會有新產能開出。

法人認為，廠商主要是看好車電、5G帶來的商機，尤其日商是直接鎖定高階應用市場，而台廠則是接收日商淡出的一般品市場，雖然市場需求仍看好，不過，法人認為，未來在供給量擴大之後，被動元件報價預期應以持穩為主，不易再出現飆漲行情。

在營運布局上，國巨去年正式合併普思，主要是看好普思長期耕耘在車用電子與工業規格領域，加強車用電子及工規格利基型市場佈局外，也能增加國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度。此外，普思客戶包括蘋果、特斯拉、英特爾、IBM、三星等大廠，有利國巨拓市。

奇力新去年購併美桀之後，對於布局車用市場、主機板及顯卡巿場同時切入，都能在今年持續顯現效益，並有機會攻入雲端伺服器巿場。

同為國巨集團的凱美去年底也斥資14.65億元，取得同欣電約8.05%股權。同欣電是陶瓷基板與多晶模組封裝廠，營運應用涵蓋通訊相關產品，市場認為，凱美投資同欣電，可能考量是要在符合國巨集團未來持續拓展營運方向。

禾伸堂則是規劃擴充自製產品的產能，將新建廠房，預計2020年可完工，屆時該公司的月產能將從目前的10億顆，大幅提升六成至16億顆。

國巨被動元件廠凱美
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