電信三雄1月獲利出爐 台灣大以0.4元奪EPS王

2019-02-15 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大(3045)1月每股純益0.4元。 聯合報系資料照 分享 facebook

電信三雄今年1月營收及獲利數字出爐，台灣大(3045)1月每股純益0.4元，險勝中華電，奪下電信單月獲利王寶座，中華電以EPS0.36元緊追在後，遠傳1月每股純益0.24元。

台灣大今(15)日公布1月自結合併營收為105.1億元，營業利益15.1億元，稅後純益10.8億元，EPS為0.4元，達成第一季財測目標38%。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，1月momo與有線電視營業利益加總較去年同期成長12%，整體貢獻度達24%，較去年同期上升5個百分點，在多角化經營有成，且著重費用成本的合理化下，各項業務營業利益都超出本月財測目標。

中華電公布自結營收概況，1月合併營收176.3億元，年減3.1%，因行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及行動銷貨收入減少，抵銷資通訊專案營收、網際網路應用加值營收與MOD營收的增加；營業成本及費用為140.6億元，減少1.7%，主因商品成本減少。

營業淨利為35.7億元，減少8.2%；稅前淨利為35.7億元，減少8.7%；歸屬於母公司業主純益28億元，減少8.4%，每股純益0.36元。與第1季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率都符合預期。

中華電指出，截至1月底止，光世代寬頻用戶數為360.6萬戶，60Mbps以上的客戶數201.0萬戶，其中，100Mbps以上客戶達143.6萬戶。MOD客戶數達202.7萬戶，行動通信總客戶數達1058.5萬戶。

遠傳公布1月自結營利概況，合併總營收72.86億元，合併EBITDA與稅後淨利分別25.5億元與7.81億元，單月每股純益 (EPS)為0.24元。