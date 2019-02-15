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廣達1月營收849.25億元 月減17.27%

2019-02-15 15:48經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達今（15）日公布2019年1月營收為849.25億元，月減17.27%，年增0.17%。

展望第1季，法人認為，第1季進入傳統淡季，加上遇到農曆年，工作天數減少，廣達第1季的業績應該較去年第4季兩位數字下滑，預期要到第1季底，業績才會逐步回升。

廣達營收
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