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友達1月營收215.3億元 月減13.4％

2019-02-15 14:34經濟日報 記者張義宮╱即時報導

面板大廠友達光電公布2019年1月自行結算合併營收為215.3億元，較上月減少13.4%，較去年同期減少17.8%。

友達表示，1月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約806萬片，較2018年12月減少15.3%。

中小尺寸面板出貨量超過788萬片，較12月減少16.9%。

大尺寸面板友達顯示器
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