法人看好聯詠成長態勢 盤中股價創三年半新高

2019-02-15 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



面板驅動IC聯詠（3034）法說會後，多數法人出具報告給予買進評等，今（15）日股價逆勢走高，盤中一度來178元高點，漲幅8.86%，創下近三年半新高紀錄。

聯詠去年每股純益（EPS）為10.5元，賺逾一股本，獲利表現優於法人預期，去年第4季及全年財報繳出驚艷成績，主要受惠於中國面板產能開出，大尺寸面板驅動IC拉貨強勁，而首季維持此一態勢，營運淡季不淡手機客戶拉貨量提升，使小尺寸面板驅動IC出貨量提升，且在小尺寸AMOLED面板驅動IC於本季開始出貨，抵銷淡季影響。

法人指出，2019年中國面板大廠華星光電、惠科及夏普廣州新產能相繼投入市場，聯詠為全球面板驅動IC領導廠商，可望優先受惠，首季除了TDDI（整合驅動暨觸控IC）出貨順暢及AMOLED面板驅動IC開始放量之外，本季還受惠於DRAM價格續跌，電視單晶片獲利可望提昇，有利於毛利率提升，優化整體獲利結構。

預料今、明兩年聯詠在TDDI出貨增加及AMOLED驅動晶片滲透率提升，將是業績成長主要推手，法人認為，聯詠可能為智慧手機AMOLED趨勢的主要受惠者，預估2019與2020年AMOLED驅動IC出貨量將分別達4,000至5,000萬與7,000至8,000萬套，營收貢獻度自2018年不到1%提高為9%與15%。