高速傳輸時代來臨 譜瑞今明兩年業績可望挑戰新高

2019-02-15 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



高速傳輸介面譜瑞-KY（4966）去年第4季及全年繳出亮麗成績，首季營收財測優於法人預期，法人看好今年各產品線均維持成長，外界期待PCIe 4.0產品則於2020年開始發酵，業績將出現快速成長，今、明兩年營運可望再創新高。

譜瑞法說會後，法人看好今、明兩年業績持續成長，報告給予買進建議，法人指出，今年譜瑞受惠於高速傳輸需求及eDP的轉換持續增加，各產品線均可望維持成長，預期全年維持雙位數成長。

其中eDP部分，隨面板解析度提高及影音資料容量提升，對於高速傳輸晶片需求持續成長，eDP 1.2持續升級至 eDP 1.3／1.4，出貨單價也可望增加，此外，在轉換到eDP 1.3／1.4 時，需搭配相應的SIPI，帶動 SIPI與eDP滲透率同步提升。

法人指出，網路資料傳輸量持續放大，伺服器在單位時間內所要處裡的資料量也隨之增加，而當資料在伺服器中以高速傳輸時，會出現訊號減弱或時序錯位的情況，因此需要以高速傳輸晶片的Retimer來修正訊號，譜瑞支援PCIe 3.0的伺服器用晶片已開始小量出貨，PCIe 4.0產品則於2020年開始發酵，預期今、明兩年營運維持正向成長，並挑戰歷史新高。