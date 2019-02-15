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面板價格跌勢 分析師：最快第2季才趨緩

2019-02-15 10:04經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481），去年第4季本業雙雙轉虧，對今年首季態度保守，營運前景堪慮，面板價格走跌，是其中一個原因。在中國大陸面板廠的新產能，仍不斷開出之際，面板分析師認為，估計價格崩跌的狀況，最快到第2季才會較為趨緩。

去年第4季面板營運辛苦，研調單位IDC資深分析師陳建助認為，主因為供過於求，第4季中國大陸10.5代廠產能，10月開始逼近70K，兩座8.6代線亦有超過75K投入， 供給大幅增加，使供過於求在去年第四季明顯，影響跌勢；加上第4季為淡季，中美貿易戰議題的發酵，對需求也造成影響。

今年首季，陳建助預期，電視面板部分尺寸，價格已碰到成本線，使面板廠重新進行產能配置，可能影響價格走勢。個別來看，各廠相繼減產32吋面板，估計32吋面板首季價格持平；因應品盤商對43吋需求增加，多少能帶動價格緩跌；而55吋、65吋面板，則受供過於求影響，至少1月、2月可能續走跌。

而IT部分，首季則可能繼續處下跌趨勢。陳建助解釋，原因與總體經濟不佳，相關產品的需求面保守，進而影響面板需求量，加上面板廠把產能移轉到55吋，使得40吋6代線產能多出來，顯示器、筆電等產品面板仍會有一定的量產出，對價格會帶來壓力，需求不好、供給又多，首季可能比較辛苦。

陳建助認為，價格崩跌的狀況，有機會到第2季趨緩，主要觀察重點要看供給端，第2季生產策略改變有無發生，包括三星4月起將8代線從液晶面板（LCD）轉產OLED；陸廠華星光電10.5代線，以及惠科的8.6代線，良率爬坡速度如何，若爬坡爬得不快，對價格跌幅會有支撐。

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