仁寶處分頎邦持股 獲利1787萬元

2019-02-14 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



仁寶今天公告處分頎邦的持股，處分時間是2018年10月2日至2019年2月14日，處分43萬股，平均價格63.03元，處分金額為3.42億元，處分利益為1,787.21萬元，主要目的是實現獲利。仁寶仍持有頎邦19.3萬股，持股比重0.49%。