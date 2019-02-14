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聯詠去年賺逾一個股本 今年業績續成長

2019-02-14 19:24經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

IC設計廠聯詠（3034）今日舉行法說會，公布去年每股純益為10.5元。該公司總經理王守仁表示，希望今年整體業績仍維持成長，只是大環境仍有不確定性，其小尺寸AMOLED驅動IC於本季量產，而其觸控與驅動整合晶片（TDDI）今年相關出貨量也期望持續提升。

聯詠去年合併營收為548.33億元，年增16.4％，站上歷史新高，獲利為63.9億元，每股純益為10.5元，其中第4季每股純益為3.37元。該公司估計本季業績將介於146億元至150億元之間，僅季減個位數百分比。

聯詠本季業績估計僅小幅下滑，主要是小尺寸AMOLED驅動IC於本季量產，帶動其小尺寸面板驅動IC業績提升，大尺寸產品業績則估計將滑落，因此本季該公司整體驅動IC相關業績估計將持平。王守仁指出，希望本季AMOLED驅動IC的單月出貨量可超過100萬顆。至於系統單晶片方面，本季受淡季效應影響，估計相關業績偏淡。

另外，聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）產品大有斬獲，全年出貨量達1.5億套。隨著手機業者採用TDDI晶片的量預期將進一步提升，帶動聯詠今年TDDI出貨量應當會持續成長。王守仁估計，去年全球TDDI出貨量約3.8億至4億套之間，今年可能有約達5億套的規模。聯詠本季TDDI出貨量估計將與去年第4季持平。

聯詠AMOLED
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