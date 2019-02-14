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敦泰提列減損 估計去年將大虧

2019-02-14 19:18經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

IC設計廠敦泰（3545）於今日宣布，擬依據國際會計準則認列資產減損、存貨呆滯及跌價損失，估計損失總金額達26.3億元，對該公司去年稅後每股純益的影響幅度將達9.03元，外界估計，因此其去年恐將呈現大虧。

敦泰去年的觸控與驅動整合IC（IDC）業績表現，受到產能限制，同時該公司也控告聯詠相關產品侵權。該公司表示，去年的行動裝置顯示器產業中，IDC滲透率快速提升，但在競爭對手不當競爭，以及晶圓供貨短缺的雙重衝擊下，導致其去年在IDC市場的市占率嚴重下滑，且相關情況於未來短期內難以恢復。

由於上述情況可能使得敦泰的商譽及相關無形資產可回收金額低於先前估算的帳面價值，因此經該公司與會計師評估後，擬依國際會計準則，提列相關減損損失達20億元。

敦泰進一步指出，由於新一代的IDC已逐步躍居為智慧型手機面板的主流方案，也造成該公司部分舊世代的IC面臨滯銷，依照年度存貨的淨變現價值低於帳面價值情況，該公司也擬依國際會計準則有關存貨規定，將提列存貨呆滯及跌價損失約6.3億元。

由於敦泰去年前三季每股純益僅0.66元，因此外界預期，加上前述減損之後，該公司去年全年與第4季都將難逃虧損局面。敦泰提到，上述兩項損失的提列金額預估約26.3億元，會影響去年稅後每股純益約9.03元，預估其去年期末每股淨值將由去年第3季約35.8元，降至約26.9元。

敦泰IDC
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