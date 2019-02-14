手機零組件1Q業績淡季 法人估較上季下滑

2019-02-14 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



手機零組件族群包括美律（2439）、晶技、可成等，1月營收受美系智慧手機或筆電客戶訂單拉貨減少影響較上月下滑，預期第1季營收仍將受國際政經貿易爭端不確定變數、手機零組件業ODM淡季效應及中國農曆年假期等影響，較去年第4季下滑。

法人機構指出，美律1月營收月減、年增，大致符合預期，下滑主要受美系智慧手機大廠手機揚聲器上市備貨ODM新訂單去年第4季中後期拉貨不如預期影響，使月營收呈遞減走勢，預期2月營收會受中國農曆年假期工作天數減少影響較1月下滑，3月將受惠工作天數增加回溫，估計笫1季營收仍將受國際政經貿易爭端不確定變數、娛樂頭戴耳機及手機揚聲器ODM淡季效應，及中國農曆年假期等影響而較上季下滑。

晶技1月營收月、年雙減，大致符合預期，下滑主要受智慧手機廠及行動電腦的石英元件客戶新訂單上季中後期拉貨不如預期影響，預期2月營收會受工作天數減少影響較1月下滑、3月回溫，全季較上季下滑。

可成1月營收月、年雙減，表現不如預期，下滑主要受iPhone XR鋁合金邊框+曲面玻璃背殼貼合代工服務上市備貨新訂單拉貨不如預期、以及美系筆電廠金屬機殼ODM客戶受英特爾CPU供貨不足等影響，預期2月營收受中國農曆年假期影響較上月下滑、但預期3月回溫。

可成預期上半年仍將受大客戶蘋果金屬機殼ODM淡季效應影響，短期訂單能見度較低，但預期下半年可望受惠新產品上市備貨新訂單陸續挹注，開始回升。